W Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy, po wydarzeniach z 2 listopada w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim, podkreślono, że proces przyjmowania do wojska oraz powrotu żołnierzy po samowolnym opuszczeniu jednostki musi odbywać się zgodnie z prawem i z poszanowaniem godności ludzkiej.

Okoliczności tego zdarzenia są obecnie badane przez uprawnione organy państwowe: Państwowe Biuro Śledcze wszczęło postępowanie karne, a Gwardia Narodowa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczęły dochodzenia służbowe. W wyjaśnianie sprawy zaangażowały się również Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Biuro Rzecznika Praw Żołnierzy.

W resortcie podkreślono, że popiera się obiektywne dochodzenie, oraz zaznaczono: prawo do domagania się przestrzegania prawa nie daje nikomu prawa do samosądu, grożenia żołnierzom ani utrudniania ich działalności. W Sztabie Generalnym przypomniano, że służba wojskowa wymaga dyscypliny i odpowiedzialności, a jednocześnie uchylanie się od wykonywania obowiązków oraz naruszenie kodeksu honorowego pociągają za sobą odpowiedzialność przewidzianą przez prawo.

Osobno dowództwo wojskowe ostrzegło przed rozpowszechnianiem informacji o miejscach pobytu żołnierzy, co może pociągać za sobą odpowiedzialność karną na podstawie art. 114-2 Kodeksu karnego Ukrainy, oraz wezwało do niedopuszczania, by wróg wykorzystywał wewnętrzne konflikty do dyskredytowania Sił Obronnych.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy (według danych Ukrinformu).

Szef Biura Prezydenta Kirilo Budanow oświadczył, że osoby, które zainicjowały wydarzenia w Petropawłowskiej Borszczagowce, zostaną zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Jak powiedział, obiektywne śledztwo zostało już wszczęte przez Prokuraturę Generalną i odpowiednie organy ścigania.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec skierował zapytania do organów ścigania w związku z incydentem w Petropawliwskiej Borszczagowce. Rzecznik Praw Człowieka domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sprawdzenia podstaw prawnych przebywania żołnierzy i przedstawicieli Gwardii Narodowej w budynku oraz oceny działań wszystkich osób zaangażowanych.

W punkcie dyslokacji jednostki wojskowej w Petropawłowskiej Borszczagowce przebywali żołnierze, którzy brali udział w obronie Mariupola i Azowstali, przeżyli rosyjską niewolę i powrócili do służby. Poinformowała o tym wojskowa rzeczniczka praw obywatelskich Olga Reshetylova.

Osoby, których bezprawne działania zostaną stwierdzone, muszą ponieść za nie odpowiedzialność zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo – zaznaczyła.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wszczęło postępowanie w związku z starciami w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Przypomnijmy, że Budanow odniósł się do wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

W korpusie Azowa skomentowano starcia w pobliżu punktu dyslokacji w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W Pietropawłowskiej Borszczagowce tłum próbował uwolnić zmobilizowanych z autobusu.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził przetrzymywanie osób powracających z Północno-Zachodniego Okręgu Wojskowego w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W domu w Pietropawłowskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne.

Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.

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