Była pierwsza dama Ukrainy, Ludmiła Janukowycz, nosiła zegarek Breguet Reine de Naples, którego wartość wynosi około 30 tysięcy euro (około 1 518 480 hrywien). Nazwa tego modelu nawiązuje do siostry Napoleona, a jego historia stała się pretekstem do ironicznego porównania losów tego akcesorium z życiem królowej, na cześć której został nazwany.

Pierwszy zegarek na rękę dla Karoliny Murat

Według blogera model Reine de Naples wiąże się z pojawieniem się pierwszego udokumentowanego zegarka na rękę. Został on wykonany przez Abrahama-Louisa Bregueta w 1812 roku dla Karoliny Murat – siostry Napoleona i królowej Neapolu.

„Jakie więc inne zegarki mogła nosić Ludzia, jeśli nie królewskie? Jest jednak pewien niuans… Pani Ludmiła powinna byłaby dokładniej zapoznać się z historią, ponieważ losy tej królowej okazały się boleśnie znajome” – powiedział bloger cats_and_watches.

Wygnanie Karoliny Murat i podobieństwo do Janukowycza

Po upadku Napoleona Karolina straciła królestwo. Resztę życia spędziła na wygnaniu pod fikcyjnym tytułem hrabiny Lipona. Jak wyjaśnił rozmówca, Lipona to anagram słowa Napoli, czyli nazwy Neapolu.

Mąż Karoliny, Joachim Murat, został rozstrzelany. Wspominając tę część historii, bloger zwrócił osobno uwagę, że Wiktor Fiodorowicz „miał więcej szczęścia”. Właśnie w historii utraty królestwa i wygnania dostrzegł ironiczne podobieństwo do właścicielki zegarka Breguet.

„Pani chciała królewski zegarek, a wraz z nim otrzymała prawdziwy królewski los” – podsumował cats_and_watches.

O tym opowiedział serwisowi „Telegraf” bloger cats_and_watches, nazywając swoją obserwację własną „teorią spisku”. Zwrócił uwagę na postać historyczną, której imię kryje się za nazwą tego kosztownego akcesorium.

Śledczy znaleźli wskazówkę, że była żona Janukowycza mogła umrzeć.

Ludmiłę Janukowycz już raz pochowano w styczniu 2022 roku. Wówczas kancelaria adwokacka Aver Lex, która reprezentuje interesy byłego prezydenta Wiktora Janukowycza w sądach, zdementowała informacje o jej śmierci.

Dziennikarze śledczy twierdzą, że ustalili miejsce pobytu byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w Rosji. Według ich danych rzekomo posługuje się on innym nazwiskiem, co utrudniało jego odnalezienie w rosyjskich rejestrach państwowych.

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