乌克兰前第一夫人柳德米拉·亚努科维奇曾佩戴一款宝玑（Breguet）“那不勒斯女王”（Reine de Naples）腕表，其价值约为3万欧元（约合1,518,480格里夫纳）。 该款腕表的名称源自拿破仑的妹妹，其背后的故事也引发了人们对这款配饰命运与那位女王生平之间讽刺性对比的联想——这款腕表正是为了纪念这位女王而得名。

卡罗琳娜·穆拉特的第一款腕表

据该博主称，“那不勒斯女王”系列与有记载的首款腕表的问世有关。 该腕表由亚伯拉罕-路易·宝玑于1812年为卡罗琳娜·穆拉特——拿破仑的妹妹兼那不勒斯王后——制作。

“既然如此，除了王室腕表，柳多恰还能佩戴什么呢？不过这里有个细节…… 柳德米拉女士真该更仔细地读一读历史，因为那位王后的命运竟令人痛心地熟悉，”博主cats_and_watches说道。

卡罗琳娜·穆拉特的流亡及其与亚努科维奇的相似之处

拿破仑倒台后，卡罗琳失去了王国。她余生都在流亡中度过，并以虚构的“利波纳伯爵夫人”头衔自居。据这位博主解释，“利波纳”（Lipona）是“那不勒斯”（Napoli）一词的换字谜。

卡罗琳的丈夫约阿希姆·穆拉特被枪决。 在回顾这段历史时，这位博主特别指出，维克多·费多罗维奇“运气更好”。正是在失去王国和流亡的故事中，他看到了与宝玑女主人之间充满讽刺意味的相似之处。

“这位女士原本想要一只皇家腕表，却连同它一起获得了真正的皇家命运，”cats_and_watches总结道。

博主cats_and_watches向《电报》透露了这一观点，并将自己的观察称为“阴谋论”。他特别提到了那位历史人物——正是这位人物的名字，被用作这款昂贵配饰的命名来源。

调查人员发现了一些迹象，表明亚努科维奇的前妻可能已经去世。

柳德米拉·亚努科维奇曾在2022年1月被举行过一次葬礼。当时，负责在前总统维克托·亚努科维奇法庭诉讼中维护其权益的Aver Lex律师事务所，曾驳斥了关于她去世的消息。

调查记者声称，他们已查明乌克兰前总统维克托·亚努科维奇在俄罗斯的居住地。据他们称，他似乎使用了另一个名字，这使得在俄罗斯国家登记系统中查找他的信息变得困难。

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