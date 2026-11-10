W obwodzie poltawskim skazano na karę pozbawienia wolności mężczyznę, który brutalnie pobił i podpalił kobietę

W rejonie Kremenczuka w obwodzie poltawskim 58-letni mężczyzna został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za umyślne zabójstwo współlokatorki z wyjątkowym okrucieństwem. Podczas kłótni oblał 55-letnią kobietę łatwopalną substancją i podpalił ją. Ofiara zmarła w szpitalu na skutek odniesionych poparzeń.

Winę mężczyzny w sądzie udowodnili prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Kremenczuku. Jego czyny zakwalifikowano na podstawie pkt 4 cz. 2 art. 115 Kodeksu karnego Ukrainy – umyślne zabójstwo popełnione ze szczególnym okrucieństwem.

Do tragedii doszło 6 maja 2026 roku w jednej z wsi w rejonie Kremenczuka.

Śledztwo wykazało, że tego dnia mężczyzna i jego 55-letnia partnerka spożywali alkohol w miejscu zamieszkania. Między nimi wywiązała się kłótnia, podczas której 58-letni mężczyzna chwycił butelkę z łatwopalną substancją, oblał nią kobietę i podpalił ją.

Ofiara, ogarnięta płomieniami, zdołała dobiegnąć do sąsiadki. Ta wezwała pogotowie ratunkowe i policję.

Zgodnie z opinią ekspertów kobieta doznała oparzeń termicznych obejmujących ponad 70% powierzchni ciała. Pomimo wysiłków lekarzy zmarła po 10 dniach na oddziale intensywnej terapii szpitala.

Sąd skazał oskarżonego na 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu.

Do czasu uprawomocnienia wyroku będzie przebywał w areszcie.

Śledztwo przedprocesowe w postępowaniu karnym prowadzili śledczy z Okręgowego Komendy Policji w Kremenczuku, podlegającej Głównemu Zarządowi Policji w obwodzie poltawskim.

Przypomnijmy, że akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie prokuratorzy przekazali do sądu latem 2026 roku.

Informację tę podała prokuratura.

Wcześniej prokuratura obwodowa w Mikołajowie udowodniła w sądzie winę 61-letniego mężczyzny, który został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za systematyczne gwałcenie nieletniej prawnuczki swojej partnerki oraz rozpowszechnianie pornografii dziecięcej.

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