波尔塔瓦州一名男子因残忍殴打并纵火焚烧一名女子而被判处监禁

在波尔塔瓦州克雷门丘格区，一名58岁男子因以特别残忍的方式故意杀害同居女友，被判处15年有期徒刑。 在争执过程中，他向这名55岁的女子泼洒易燃液体并点燃了她。受害人因烧伤在医院不治身亡。

克雷门丘格地区检察院的检察官在法庭上证明了该男子的罪行。其行为被定性为《乌克兰刑法典》第115条第2款第4项——以特别残忍手段实施的故意杀人罪。

这起悲剧发生于2026年5月6日，地点位于克雷门丘格区的一个村庄。

调查显示，当天该男子与其55岁的同居伴侣在住所内饮酒。 两人随后发生争执，期间这名58岁的男子拿起装有易燃物质的瓶子，将液体泼在女子身上并点燃。

受害者虽被火焰吞噬，仍设法跑到了邻居家。邻居随即呼叫了医护人员和执法人员。

据专家鉴定，该女子全身烧伤面积超过70%。尽管医生竭尽全力抢救，她仍在10天后于医院重症监护室不治身亡。

法院判处被告15年有期徒刑。该男子承认了自己的罪行。

在判决生效前，他将被羁押候审。

该刑事案件的庭前调查由波尔塔瓦州警察总局克雷门丘格区警察局调查人员负责。

需要指出的是，检察官已于2026年夏季将针对该男子的起诉书移送至法院。

检察机关通报了这一消息。

此前，尼古拉耶夫州检察院在法庭上证明了一名61岁男子的罪行，该男子因系统性强奸其同居伴侣的未成年曾孙女并传播儿童色情内容，被判处无期徒刑。

在卢茨克市，执法部门查获了一名涉嫌利用其3岁女儿制作并销售色情内容的女子。 据调查显示，该女子利用孩子制作违禁材料，并为获取报酬将其转交给他人。

在赫梅利尼茨基，执法人员拘留了一名50岁的当地居民，该男子涉嫌对儿童实施性侵。

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