Kontrole wykazały nieprawidłowości w jakości wody pitnej w fontannach i punktach rozlewu

W 2026 roku Państwowa Służba ds. Żywności i Ochrony Konsumentów zbadała ponad 10 tysięcy próbek wody pitnej, z których część nie spełniała wymogów sanitarnych. W szczególności w niektórych próbkach odnotowano przekroczenie dopuszczalnej zawartości azotanów.

W ciągu roku terytorialne organy służby skontrolowały 9 450 obiektów zaopatrzenia w wodę. W 907 z nich stwierdzono naruszenia przepisów sanitarnych.

Wśród skontrolowanych obiektów znalazło się 420 przedsiębiorstw zajmujących się scentralizowanym zaopatrzeniem w wodę oraz 881 przedsiębiorstw zajmujących się zaopatrzeniem w wodę w systemie niecentralizowanym. Naruszenia stwierdzono w 351 obiektach scentralizowanego zaopatrzenia w wodę oraz w 556 obiektach zaopatrzenia w wodę w systemie niecentralizowanym.

Osobno specjaliści skontrolowali fontanny, punkty rozlewu wody pitnej, studnie kopalniane oraz ujęcia źródeł. Naruszenia stwierdzono:

w 21 z 60 skontrolowanych fontann — 35%;

w 174 z 311 punktów rozlewu wody pitnej — 56%.

Sprawdzono również 5124 studnie kopalniane oraz dwa ujęcia źródeł. Spośród czterech skontrolowanych przedsiębiorstw produkujących wodę pitną w opakowaniach naruszenia stwierdzono w jednym.

W ciągu roku 2026 laboratoria Państwowej Służby ds. Żywności i Ochrony Konsumentów zbadały 10 463 próbki wody pitnej. Z tego 8575 pobrano ze źródeł scentralizowanego zaopatrzenia w wodę, a 1888 — ze źródeł niescentralizowanego.

Spośród próbek z sieci scentralizowanych 1 387 (16%) nie spełniało wymogów przepisów sanitarnych. W wodzie ze źródeł niescentralizowanych odchylenia stwierdzono w 392 próbkach.

Osobno laboratoria badały zawartość azotanów. Spośród 16 614 próbek wody z sieci centralnego zaopatrzenia w wodę przekroczenie norm stwierdzono w 55 (0,33%). Wśród 1838 próbek z źródeł niecentralnych odchylenia wykryto w 394 (21,4%).

Nadmiar azotanów w wodzie stanowi szczególne zagrożenie dla małych dzieci. W 2026 roku na Ukrainie odnotowano dziewięć przypadków methemoglobinemii azotanowej u dzieci poniżej trzeciego roku życia, w tym jeden śmiertelny.

W Państwowej Służbie ds. Żywności i Ochrony Konsumentów podkreślają, że czysta na wygląd studnia lub odwiert nie gwarantują bezpieczeństwa wody. Takie źródła wymagają regularnych badań laboratoryjnych pod kątem wskaźników sanitarno-chemicznych i mikrobiologicznych.

Jednocześnie gotowanie nie eliminuje zanieczyszczeń chemicznych. Pomaga ono zmniejszyć ryzyko mikrobiologiczne, ale nie usuwa azotanów.

Dlatego zaleca się konsumentom regularne sprawdzanie wody z indywidualnych źródeł, a także zwracanie uwagi na wyniki badań laboratoryjnych wody z fontann i punktów rozlewu.

Źródło: Państwowa Służba ds. Żywności i Ochrony Konsumentów

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