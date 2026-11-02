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Новости Украина

«Укрзализныця» получила шесть новых украинских вагонов для маршрута Харьков — Перемышль

UA NEWS 02 Ноября 2026 19:42
«Укрзализныця» получила шесть новых украинских вагонов для маршрута Харьков — Перемышль

АО «Укрзализныця» пополнила свой парк шестью новыми пассажирскими вагонами украинского производства, которые будут курсировать в составе поезда по маршруту Харьков — Перемышль. Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Новые вагоны оснащены мощными аккумуляторными батареями, способными в течение длительного времени обеспечивать функционирование систем освещения, кондиционирования и другой автономной инфраструктуры в случае отключения электроэнергии. С начала 2026 года за счет средств государственного бюджета железнодорожный перевозчик получил в общей сложности 44 новых пассажирских вагона, а до конца года ожидается поставка еще 16 единиц.

Источник: Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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