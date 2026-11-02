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Ukrzaliznytsia otrzymała sześć nowych ukraińskich wagonów na trasę Charków – Przemyśl

UA NEWS 02 listopada 2026 19:42
Ukrzaliznytsia otrzymała sześć nowych ukraińskich wagonów na trasę Charków – Przemyśl

Spółka akcyjna „Ukrzaliznytsia” powiększyła swój tabor o sześć nowych wagonów pasażerskich produkcji ukraińskiej, które będą kursować w pociągu na trasie Charków – Przemyśl. Informację tę przekazał minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk.

Nowe wagony są wyposażone w wydajne akumulatory, które w razie awarii zasilania są w stanie przez długi czas zapewnić działanie systemów oświetlenia, klimatyzacji oraz innych autonomicznych elementów infrastruktury. Od początku 2026 roku, ze środków budżetu państwa, przewoźnik kolejowy otrzymał łącznie 44 nowe wagony pasażerskie, a do końca roku spodziewana jest dostawa kolejnych 16 sztuk.

Źródło: Ministerstwo Odbudowy, Infrastruktury i Transportu Ukrainy.

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