Владельцев уничтоженного имущества освободили от уплаты земельного налога на 2026 год

Государственная налоговая служба сообщила о продлении действия льготы по уплате земельного налога для владельцев участков, чья жилая или нежилая недвижимость была уничтожена в результате боевых действий или вражеских обстрелов. Освобождение от налогообложения распространяется и на весь 2026 год в соответствии с законодательными изменениями, вступившими в силу 23 октября.

Начисление льготы осуществляется автоматически на основе данных Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Период освобождения от налога отсчитывается с первого числа месяца, в котором имущество было уничтожено, и длится до регистрации права собственности на вновь построенный объект или до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Источник: Государственная налоговая служба Украины.

Владельцы недвижимости, поврежденной в результате боевых действий, при определенных условиях могут не уплачивать налог на имущество. Льгота распространяется на объекты II категории повреждения (41–80 %), требующие капитального ремонта или реконструкции, а также III категории (81–100 %). Обязательное условие — информация о повреждениях должна быть внесена в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Прямой ущерб жилищному фонду Украины от российской агрессии по состоянию на конец 2025 года достиг $61,1 млрд, что составляет почти треть всех общих потерь страны. Об этом во время заседания Правления Ассоциации прифронтовых городов и общин заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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