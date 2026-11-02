Właściciele zniszczonego mienia zostali zwolnieni z podatku gruntowego na rok 2026

Państwowa Służba Podatkowa poinformowała o przedłużeniu obowiązywania ulgi w zakresie podatku gruntowego dla właścicieli działek, których nieruchomości mieszkalne lub niemieszkalne uległy zniszczeniu w wyniku działań wojennych lub ostrzałów wroga. Zwolnienie z podatku obejmuje również cały rok 2026 zgodnie ze zmianami legislacyjnymi, które weszły w życie 23 października.

Ulga jest przyznawana automatycznie na podstawie danych z Państwowego rejestru uszkodzonego i zniszczonego mienia. Okres zwolnienia z podatku liczy się od pierwszego dnia miesiąca, w którym mienie uległo zniszczeniu, i trwa do momentu zarejestrowania prawa własności do nowo wybudowanego obiektu lub do czasu zakończenia lub zniesienia stanu wojennego na Ukrainie.

Źródło: Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy.

Właściciele nieruchomości uszkodzonych w wyniku działań wojennych mogą, pod pewnymi warunkami, być zwolnieni z podatku od nieruchomości. Ulga dotyczy obiektów z II kategorią uszkodzeń (41–80%), wymagających gruntownego remontu lub przebudowy, a także z III kategorią (81–100%). Warunkiem koniecznym jest wpisanie informacji o uszkodzeniach do Państwowego rejestru uszkodzonego i zniszczonego mienia.

Bezpośrednie straty w zasobach mieszkaniowych Ukrainy spowodowane rosyjską agresją na koniec 2025 r. wyniosły 61,1 mld dolarów, co stanowi prawie jedną trzecią wszystkich strat kraju. Informację tę przekazał podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Miast i Gmin Przyfrontowych burmistrz Charkowa Ihor Terechow.

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