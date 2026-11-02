Житель Луганской области приговорен к наказанию за государственную измену и участие в войне против Украины

Суд вынес приговор 36-летнему жителю Луганской области, который в 2014 году перешел на сторону врага и впоследствии с оружием в руках воевал против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что после оккупации части региона фигурант добровольно получил гражданство РФ и проходил службу в силовых структурах так называемой «ЛНР».

В 2025 году мужчина заключил контракт с Вооруженными силами РФ, возглавив подразделение мотострелкового батальона 90-й танковой дивизии. В июне 2026 года во время попытки захвата территорий в Сумской области украинские военные взяли его в плен вблизи села Грабовское.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. За совершение государственной измены (ч. 1, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) предатель приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Источник: Офис Генерального прокурора.

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