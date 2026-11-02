Жителя Луганщини засуджено за державну зраду та участь у війні проти України

0:00 / 0:00

Суд ухвалив вирок 36-річному жителю Луганської області, який у 2014 році перейшов на бік ворога та згодом зі зброєю в руках воював проти Збройних сил України. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що після окупації частини регіону фігурант добровільно отримав громадянство РФ та проходив службу в силових структурах так званої «ЛНР».

У 2025 році чоловік уклав контракт із збройними силами РФ, очоливши підрозділ мотострілецького батальйону 90-ї танкової дивізії. У червні 2026 року під час спроби захоплення територій у Сумській області українські військові взяли його в полон поблизу села Грабовське.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. За вчинення державної зради (ч. 1, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) зрадника засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Джерело: Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, СБУ затримала жінку, яку підозрюють у роботі на спецслужби РФ.

Також СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації по всій Україні.

Читай нас у