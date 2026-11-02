Sąd wydał wyrok wobec 36-letniego mieszkańca obwodu ługańskiego, który w 2014 roku przeszedł na stronę wroga, a następnie z bronią w ręku walczył przeciwko Siłom Zbrojnym Ukrainy. Poinformowało o tym Biuro Prokuratora Generalnego.

Śledztwo wykazało, że po zajęciu części regionu oskarżony dobrowolnie przyjął obywatelstwo Federacji Rosyjskiej i służył w siłach zbrojnych tzw. „ŁNR”.

W 2025 roku mężczyzna zawarł umowę z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej, stając na czele oddziału batalionu strzelców zmotoryzowanych 90. dywizji pancernej. W czerwcu 2026 roku, podczas próby zajęcia terytoriów w obwodzie sumskim, ukraińskie siły zbrojne wzięły go do niewoli w pobliżu wsi Grabowskie.

Podczas rozprawy sądowej oskarżony w pełni przyznał się do winy. Za popełnienie zdrady państwowej (cz. 1, cz. 2 art. 111 Kodeksu karnego Ukrainy) zdrajca został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą całego majątku.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.

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