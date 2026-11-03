W Kijowie wykryto grupę oszustów, którzy przywłaszczali sobie mieszkania osób starszych

Policja krajowa ujawniła siedmiu podejrzanych, którzy – zgodnie z wersją śledztwa – zdobyli zaufanie samotnych osób starszych, aby przejąć ich nieruchomości, a także przywłaszczyli sobie ponad 2 mln hrywien państwowej rekompensaty przeznaczonej na zakup mieszkań dla żołnierzy.

Według danych organów ścigania członkowie grupy działali zgodnie z wcześniej uzgodnionym planem i mieli przydzielone role. Wyszukiwali samotnych osób starszych, pomagali im w sprawach domowych i spędzali z nimi czas, stopniowo zdobywając zaufanie i dostęp do majątku. Następnie podejrzani mogli wpływać na decyzje poszkodowanych dotyczące rozporządzenia nieruchomościami.

Za organizatorkę grupy śledztwo uznaje 49-letnią mieszkankę Kijowa. Według informacji policji koordynowała ona działania wspólników, wyszukiwała potencjalne ofiary i nadzorowała zawieranie umów dotyczących nieruchomości. Jeden z udokumentowanych przypadków dotyczy przejęcia części mieszkania w Kijowie, które należało do starszej kobiety.

Osobno organy ścigania ujawniły schemat sprzeniewierzenia środków budżetowych przeznaczonych na zapewnienie mieszkań określonym kategoriom żołnierzy. Według wersji śledczych w schemat ten zaangażowano byłego żołnierza, który miał prawo do państwowej rekompensaty mieszkaniowej, oraz jego żonę.

Aby uzyskać wypłatę, podejrzani zawarli umowę kupna-sprzedaży domu wraz z działką w obwodzie kijowskim po sztucznie zawyżonej cenie. Po przelaniu rekompensaty pieniądze wypłacano w częściach i rozdzielano między uczestników transakcji. Łączna kwota sprzeniewierzonych środków przekroczyła 2 mln hrywien.

W ramach śledztwa funkcjonariusze Departamentu Śledczego Policji Narodowej wraz z śledczymi policji krymskiej przeprowadzili 16 sankcjonowanych przeszukań w Kijowie i obwodzie kijowskim przy wsparciu siłowym oddziałów specjalnych.

Siedmiu podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa popełnionego na szczególnie dużą skalę. Dwóm z nich dodatkowo zarzuca się usiłowanie zabójstwa z motywów chciwości, popełnione w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób.

Informację tę podała 3 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

W Tarnopolu oszust przedstawił się jako policjant i wyłudził od emerytki ponad 30 tysięcy hrywien.

Wcześniej w Zakarpaciu dwóch członków grupy przestępczej, która wyłudzała od przedsiębiorców i lokalnych mieszkańców miliony hrywien i dolarów za fikcyjne długi oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zostało skazanych na długoletnie kary pozbawienia wolności. Współorganizator otrzymał 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a jeden z wykonawców – 7 lat i 6 miesięcy.

Wcześniej w obwodzie iwano-frankowskim ujawniono trzech młodych mieszkańców rejonu kolomyjskiego, którzy według ustaleń śledztwa wykradli prawie 645 tysięcy hrywien z rachunków bankowych 16 Ukraińców. Wśród podejrzanych znajduje się osoba nieletnia, a wśród poszkodowanych – trzech żołnierzy.

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