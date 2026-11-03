基辅警方破获了一伙骗取老年人住房的诈骗团伙

国家警察查获了七名嫌疑人，据调查称， 通过博取独居老人的信任来侵占其房产，并挪用了超过200万格里夫纳用于为军人购买住房的国家补偿金。

据执法部门称，该团伙成员按照预先商定的计划行动，并分工明确。他们物色独居老人，协助其处理日常生活事务并陪伴其共度时光，从而逐步赢得信任并获得其财产的处置权。 此后，涉案人员便能影响受害者关于房产处置的决定。

调查人员认为，该团伙的组织者是一名49岁的基辅女子。 据警方消息，她负责协调同伙、物色潜在受害者，并监督房地产交易的办理。已记录的案件之一涉及侵占基辅一处属于一位老年妇女的公寓部分产权。

此外，执法部门还揭露了一起侵吞本应用于为特定类别军人提供住房的预算资金的骗局。据调查称，该案涉及一名有权获得国家住房补偿的前军人及其妻子。

为了获得补偿金，涉案人员以人为抬高的价格，办理了位于基辅州的一处带土地房产的买卖合同。 补偿金到账后，涉案人员分批提取资金，并在交易参与者之间进行分配。挪用资金总额超过200万格里夫纳。

在调查过程中，国家警察局刑事侦查部的行动人员与克里米亚警方调查人员在特种部队的武力支援下，在基辅及基辅州进行了16次经授权的搜查。

七名涉案人员被指控涉嫌犯有特别重大诈骗罪。其中两人还被追加指控犯有出于谋取私利、经预先串通由多人团伙实施的故意杀人未遂罪。

乌克兰国家警察于11月3日通报了这一消息。

在特尔诺皮尔，一名诈骗犯冒充警察，骗取了一名退休老妇人3万多格里夫纳。

此前，在扎卡尔帕蒂地区，一个犯罪团伙的两名成员因以虚构债务和准予经营为由，向企业家和当地居民勒索数百万格里夫纳和美元，已被判处长期监禁。 该团伙的共同组织者被判处8年6个月有期徒刑，其中一名实施者被判处7年6个月有期徒刑。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克州，警方查获了三名来自科洛米亚地区的年轻居民，据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑犯中有一名未成年人，受害者中包括三名现役军人。

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