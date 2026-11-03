В Киеве разоблачили группу мошенников, которые незаконно завладевали жильем пожилых людей

Национальная полиция разоблачила семерых подозреваемых, которые, по версии следствия, завоевывали доверие одиноких пожилых людей, чтобы завладеть их недвижимостью, а также присвоили более 2 млн грн государственной компенсации на приобретение жилья для военнослужащих.

По данным правоохранителей, участники группы действовали по заранее согласованному плану и имели распределенные роли. Они находили одиноких пожилых людей, помогали им в быту и проводили с ними время, постепенно завоевывая доверие и получая доступ к имуществу. В дальнейшем фигуранты могли влиять на решения потерпевших относительно распоряжения недвижимостью.

Организатором группы следствие считает 49-летнюю киевлянку. По информации полиции, она координировала действий сообщников, искала потенциальных потерпевших и контролировала оформление сделок с недвижимостью. Один из задокументированных эпизодов касается завладения частью квартиры в Киеве, принадлежавшей пожилой женщине.

Отдельно правоохранители раскрыли схему присвоения бюджетных средств, предназначенных для обеспечения жильем определенных категорий военнослужащих. К ней, по версии следствия, привлекли бывшего военного, имевшего право на государственную жилищную компенсацию, и его жену.

Для получения выплаты фигуранты оформили договор купли-продажи дома с земельным участком в Киевской области по искусственно завышенной цене. После перечисления компенсации деньги снимали частями и распределили между участниками сделки. Общая сумма присвоенных средств превысила 2 млн грн.

В рамках расследования оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно со следователями полиции Крыма провели 16 санкционированных обысков в Киеве и Киевской области при силовой поддержке спецназа.

Семи фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Двум из них дополнительно инкриминируют покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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