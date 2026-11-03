Ułatwiono osobom poszkodowanym w wyniku awarii w Czarnobylu potwierdzanie prawa do comiesięcznego dodatku do emerytury

Ukraińcom, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy w Czarnobylu, uproszczono procedurę potwierdzania prawa do comiesięcznego dodatku emerytalnego w wysokości 2595 hrywien. Nowy mechanizm pozwala ustalić, czy dana osoba mieszkała na terenie skażonym radioaktywnie w latach 1986–1992, nawet jeśli dokumenty to potwierdzające nie zachowały się.

W tym celu w 2026 roku w ośmiu obwodach utworzono specjalne komisje. Ustalały one miejsce i okresy zamieszkania obywateli, a odpowiednie informacje wprowadzały do rejestrów państwowych. Mechanizm ten obejmuje również przypadki, w których miejscowość została później zlikwidowana. We wrześniu rząd przedłużył jego obowiązywanie do 31 grudnia 2026 roku.

Według stanu na październik 2026 r. dodatek w wysokości 2 595 UAH otrzymywało około 106 tysięcy niepracujących emerytów.

O dodatek mogą ubiegać się obywatele posiadający status osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Czarnobylu, którzy na stałe mieszkają w strefach bezwarunkowej (obowiązkowej) oraz gwarantowanej dobrowolnej ewakuacji i spełniają pozostałe wymogi prawne.

Ministerstwo Polityki Społecznej proponuje wprowadzenie jednolitych zasad przyznawania i wypłacania państwowych dodatków socjalnych, w szczególności dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy w Czarnobylu. Obecnie ministerstwo ocenia skutki finansowe tych zmian.

Jednocześnie w ministerstwie zapewnia się, że osoby, które już nabyły prawo do ulg i odszkodowań, będą mogły nadal z nich korzystać po wprowadzeniu zmian legislacyjnych.

Ponadto weryfikacja poziomów skażenia radioaktywnego miejscowości nie będzie oznaczała automatycznego cofnięcia statusu osób poszkodowanych ani zaprzestania wypłacania wcześniej przyznanych odszkodowań. Według ministra Denisa Ulyutina wyniki pomiarów dozymetrycznych same w sobie nie stanowią podstawy do podejmowania takich decyzji.

Oprócz comiesięcznego dodatku osoby poszkodowane mają prawo do innych form wsparcia społecznego, w szczególności do specjalnych warunków obliczania rent inwalidzkich związanych z katastrofą w Czarnobylu oraz do wcześniejszej emerytury.

Informuje o tym służba prasowa Ministerstwa Polityki Społecznej, Rodziny i Jedności Ukrainy.

Rząd zmniejszy dodatki dla brygad ratowniczych, które odbudowują zniszczone obiekty po atakach Rosji.

W Kijowie planuje się wypłacanie dodatków lekarzom, którzy udają się na miejsca ataków Rosji.

Zełenski podpisał ustawę o dodatkach dla urzędników za realizację projektów międzynarodowych.

Czytaj nas na