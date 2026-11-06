Kursy walut na 6 listopada 2026 r. – ile kosztują dolar, euro i złoty

Narodowy Bank Ukrainy opublikował oficjalny kurs walut na piątek, 6 listopada 2026 roku. Organ regulacyjny ustalił kurs dolara amerykańskiego na poziomie 45,44 UAH. W porównaniu z 5 listopada spadły kursy dolara amerykańskiego, euro, funta brytyjskiego, złotego polskiego i franka szwajcarskiego.

Według oficjalnych danych NBU 1 euro kosztuje 51,04 hrywny, a 1 złoty polski — 11,62 hrywny. Tym samym kursy głównych walut na dzień 6 listopada wynoszą:

1 dolar amerykański — 45,44 UAH;

1 euro — 51,04 hrywny;

1 złoty polski — 11,62 hrywny.

Kursy walut na dzień 6 listopada 2026 r.

Informację tę podaje NBU.

Kursy walut z 5 listopada: ile kosztuje dolar i euro.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursami walut.

Dopóki partnerzy przekazują środki, NBU będzie dysponować zasobami pozwalającymi na utrzymanie kursu: ekonomista Oleg Pendzin.

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