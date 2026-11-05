Курс валют 5 листопада: скільки коштує долар та євро

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У четвер, 5 листопада, в Україні змінилися курси долара та євро. Вартість іноземної валюти залежить від місця обміну: обмінні пункти, банківські каси та безготівкові операції пропонують різні ціни.

Скільки сьогодні коштують долар і євро в обмінниках та банках, читайте далі.

За даними Minfin, станом на ранок 5 листопада долар в обмінних пунктах купують у середньому по 46,20 гривні, що на 20 копійок менше порівняно з попереднім показником. Продають американську валюту по 46,42 гривні — на 41 копійку дорожче.

Євро в обмінниках купують по 51,80 гривні (на 20 копійок дешевше), а продають по 52,15 гривні (на 65 копійок дорожче).

Середній курс долара в банках становить 45,48 гривні під час купівлі валюти та 46,14 гривні під час продажу.

Європейську валюту банки в середньому купують по 50,98 гривні, а продають по 51,81 гривні.

ПриватБанк 5 листопада продає долари у відділеннях по 46,05 гривні, що на 5 копійок менше. Для карткових операцій курс становить 46,08 гривні — без змін.

Євро в касах банку можна придбати по 51,80 гривні (на 10 копійок дорожче), а за картковим курсом — по 51,81 гривні, без змін.

Ощадбанк у мобільному застосунку встановив курс продажу долара на рівні 45,85 гривні, що на 25 копійок менше. Для карткових операцій американська валюта коштує 46,15 гривні — на 10 копійок дешевше.

Євро через застосунок можна придбати по 51,55 гривні (на 20 копійок менше), а для карткових операцій курс становить 51,85 гривні — без змін.

ПУМБ продає долари під час готівкового обміну по 46,00 гривні, що на 20 копійок дешевше. За комерційним курсом вартість продажу також становить 46,00 гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 гривні — без змін.

monobank 5 листопада продає долари по 46,01 гривні, що на 4 копійки менше. Курс продажу євро становить 51,80 гривні — на 5 копійок більше.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року Національний банк України продав на валютному ринку майже 6 млрд доларів, встановивши історичний рекорд місячних валютних інтервенцій.

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