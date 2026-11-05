Курс валют 5 ноября: сколько стоит доллар и евро

В четверг, 5 ноября, в Украине изменились курсы доллара и евро. Стоимость иностранной валюты зависит от места обмена: обменные пункты, банковские кассы и безналичные операции предлагают разные цены.

Сколько сегодня стоят доллар и евро в обменных пунктах и банках, читайте далее.

По данным Minfin, по состоянию на утро 5 ноября доллар в обменных пунктах покупают в среднем по 46,20 гривны, что на 20 копеек меньше по сравнению с предыдущим показателем. Продают американскую валюту по 46,42 гривны — на 41 копейку дороже.

Евро в обменных пунктах покупают по 51,80 гривны (на 20 копеек дешевле), а продают по 52,15 гривны (на 65 копеек дороже).

Средний курс доллара в банках составляет 45,48 гривны при покупке валюты и 46,14 гривны при продаже.

Европейскую валюту банки в среднем покупают по 50,98 гривны, а продают по 51,81 гривны.

«ПриватБанк» 5 ноября продает доллары в отделениях по 46,05 гривны, что на 5 копеек меньше. Для карточных операций курс составляет 46,08 гривны — без изменений.

Евро в кассах банка можно приобрести по 51,80 гривны (на 10 копеек дороже), а по карточному курсу — по 51,81 гривны, без изменений.

«Ощадбанк» в мобильном приложении установил курс продажи доллара на уровне 45,85 гривны, что на 25 копеек меньше. Для карточных операций американская валюта стоит 46,15 гривны — на 10 копеек дешевле.

Евро через приложение можно приобрести по 51,55 гривны (на 20 копеек меньше), а для карточных операций курс составляет 51,85 гривны — без изменений.

ПУМБ продает доллары при наличной сдаче по 46,00 гривны, что на 20 копеек дешевле. По коммерческому курсу стоимость продажи также составляет 46,00 гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 гривны — без изменений.

monobank 5 ноября продает доллары по 46,01 гривны, что на 4 копейки меньше. Курс продажи евро составляет 51,80 гривны — на 5 копеек больше.

Напомним, в октябре 2026 года Национальный банк Украины продал на валютном рынке почти 6 млрд долларов, установив исторический рекорд месячных валютных интервенций.

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