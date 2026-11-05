11月5日汇率：美元和欧元各值多少

11月5日星期四，乌克兰的美元和欧元汇率发生了变化。外汇价格因兑换地点而异：兑换点、银行柜台和非现金交易提供的汇率各不相同。

今天在兑换点和银行，美元和欧元的价格是多少，请继续阅读。

据乌克兰财政部（Minfin）数据显示，截至11月5日上午，兑换点美元的平均买入价为46.20格里夫纳，较前一交易日下跌20科皮克。 美元卖出价为46.42格里夫纳，比买入价高出41科皮克。

兑换点买入欧元汇率为51.80格里夫纳（下跌20科皮克），卖出汇率为52.15格里夫纳（上涨65科皮克）。

银行美元平均汇率为买入45.48格里夫纳，卖出46.14格里夫纳。

银行对欧元的平均买入价为50.98格里夫纳，卖出价为51.81格里夫纳。

11月5日，普里瓦特银行各网点美元卖出价为46.05格里夫纳，较前一日下降5科佩克。银行卡交易汇率维持在46.08格里夫纳不变。

在银行柜台，欧元买入价为51.80格里夫纳（上涨10科皮克），而银行卡交易汇率为51.81格里夫纳，保持不变。

储蓄银行在移动应用中将美元卖出汇率定为45.85格里夫纳，较前一交易日下降25科皮克。 在银行卡交易中，美元汇率为46.15格里夫纳——比柜台价格低10科皮克。

通过该应用可按51.55格里夫纳（低20科皮克）购买欧元，而银行卡交易汇率则为51.85格里夫纳——保持不变。

PUMB银行在现金兑换时以46.00格里夫纳的价格出售美元，比前一交易日便宜20科皮克。 按商业汇率计算，美元卖出价同样为46.00格里夫纳。在该行各分行，欧元买入价为51.70格里夫纳——维持不变。

11月5日，monobank美元卖出价为46.01格里夫纳，较前一交易日下降4科皮克。欧元卖出价为51.80格里夫纳，较前一交易日上涨5科皮克。

需要提醒的是，2026年10月，乌克兰国家银行在外汇市场上抛售了近60亿美元，创下了月度外汇干预的历史新高。

是受控贬值还是急剧崩盘：为何乌克兰国家银行放任格里夫纳贬值，汇率将何去何从。

只要合作伙伴继续提供资金，乌克兰国家银行就有能力维持汇率：经济学家奥列格·彭津。

10月29日，美元和欧元的官方汇率出现下跌。

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