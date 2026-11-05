Kursy walut z 5 listopada: ile kosztuje dolar i euro

W czwartek, 5 listopada, w Ukrainie zmieniły się kursy dolara i euro. Cena waluty obcej zależy od miejsca wymiany: kantory, kasy bankowe i transakcje bezgotówkowe oferują różne ceny.

Ile dziś kosztują dolar i euro w kantorach i bankach, przeczytaj poniżej.

Według danych Ministerstwa Finansów, stan na poranek 5 listopada, dolar w kantorach kupowany jest średnio po 46,20 hrywny, co stanowi spadek o 20 kopiejek w porównaniu z poprzednim wskaźnikiem. Amerykańską walutę sprzedaje się po 46,42 hrywny — o 41 kopiejek drożej.

Euro w kantorach kupuje się po 51,80 hrywny (o 20 kopiejek taniej), a sprzedaje po 52,15 hrywny (o 65 kopiejek drożej).

Średni kurs dolara w bankach wynosi 45,48 hrywny przy zakupie waluty i 46,14 hrywny przy sprzedaży.

Banki kupują walutę europejską średnio po 50,98 hrywny, a sprzedają po 51,81 hrywny.

5 listopada PrivatBank sprzedaje dolary w oddziałach po 46,05 hrywny, czyli o 5 kopiejek mniej. W przypadku transakcji kartowych kurs wynosi 46,08 hrywny — bez zmian.

Euro w kasach banku można nabyć po 51,80 hrywny (o 10 kopiejek drożej), a według kursu kartowego — po 51,81 hrywny, bez zmian.

Oschadbank w aplikacji mobilnej ustalił kurs sprzedaży dolara na poziomie 45,85 hrywny, czyli o 25 kopiejek mniej. W przypadku transakcji kartowych waluta amerykańska kosztuje 46,15 hrywny — o 10 kopiejek mniej.

Euro można kupić za pośrednictwem aplikacji po 51,55 hrywny (o 20 kopiejek mniej), a w przypadku transakcji kartowych kurs wynosi 51,85 hrywny — bez zmian.

PUMB sprzedaje dolary podczas wymiany gotówkowej po 46,00 hrywny, czyli o 20 kopiejek taniej. Według kursu komercyjnego cena sprzedaży również wynosi 46,00 hrywny. Euro w oddziałach banku można kupić po 51,70 hrywny — bez zmian.

5 listopada monobank sprzedaje dolary po 46,01 hrywny, czyli o 4 kopiejki mniej. Kurs sprzedaży euro wynosi 51,80 hrywny — o 5 kopiejek więcej.

Przypomnijmy, że w październiku 2026 roku Narodowy Bank Ukrainy sprzedał na rynku walutowym prawie 6 mld dolarów, ustanawiając historyczny rekord miesięcznych interwencji walutowych.

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