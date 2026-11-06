Курс валют на 6 ноября 2026 года — сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют на пятницу, 6 ноября 2026 года. Регулятор установил курс доллара США на уровне 45,44 грн. По сравнению с 5 ноября подешевели доллар США, евро, британский фунт стерлингов, польский злотый и швейцарский франк.

По официальным данным НБУ, 1 евро стоит 51,04 грн, а 1 польский злотый — 11,62 грн. Таким образом, курс основных валют на 6 ноября составляет:

1 доллар США — 45,44 грн;

1 евро — 51,04 грн;

1 польский злотый — 11,62 грн.

Курс валют по состоянию на 6 ноября 2026 года

Об этом сообщает НБУ.

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