Ukraina i Rumunia uzgodniły powołanie komisji ds. praw mniejszości narodowych

Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rumunii, Andrij Sybiga i Dan Niculaescu, uzgodnili, że jak najszybciej zwołają międzypaństwową komisję ds. zapewnienia praw mniejszości narodowych na Ukrainie.

Kwestię tę dyplomaci omówili w kontekście negocjacji dotyczących przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Rozmowy odbyły się 5 listopada w Bukareszcie. Według ukraińskiego ministra strony omówiły kwestię zapewnienia praw przedstawicielom rumuńskiej mniejszości narodowej zgodnie z europejskimi standardami.

„Rozmawialiśmy o zapewnieniu praw osób należących do naszych mniejszości narodowych zgodnie z wysokimi standardami europejskimi. Uzgodniliśmy, że jak najszybciej zwołamy odpowiednią komisję międzyrządową” – napisał Sibiga.

Podkreślił również znaczenie otwarcia dla Ukrainy dwóch pozostałych klastrów negocjacyjnych UE do końca roku oraz podziękował Rumunii za wsparcie kursu Ukrainy na integrację europejską.

O czym jeszcze rozmawiali ministrowie



Oprócz kwestii mniejszości narodowych i integracji europejskiej szefowie ministerstw spraw zagranicznych omówili kwestię zwiększenia presji na Rosję, wzmocnienia obronności i odporności Ukrainy, a także przywrócenia swobody żeglugi na Morzu Czarnym.

Szczególną uwagę poświęcono wspólnym projektom w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju połączeń przygranicznych oraz zwiększania potencjału transportowego i tranzytowego.

„Mamy wspólny interes w realizacji praktycznych projektów mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę połączeń transgranicznych oraz zwiększenie potencjału transportowego i tranzytowego” – zaznaczył ukraiński minister.

Informację tę przekazał Sibiga w serwisie społecznościowym X.

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