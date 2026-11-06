Były pierwszy zastępca szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka, znany w tej sprawie pod pseudonimem „Akim”, stwierdził, że prokuratorzy Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej przeciągają proces sądowy.

Powiedział to podczas posiedzenia Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego, gdzie rozpatrywana jest kwestia zastosowania wobec niego środka zabezpieczającego.

„Prokuratorzy SAP przeciągnęli sprawę do godziny 13:00, przyjechali o 14:00 i to oni przeciągają proces. A my nie” – oświadczył Duka.

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Wspomniał również o wniosku o wyłączenie sędziego. Na pytanie dziennikarzy, dlaczego wcześniej sam złożył wniosek o wyłączenie prokuratora SAP, odpowiedział, że to pytanie należy skierować do jego obrońców.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generała Siergieja Dukę.

Wcześniej, podczas czynności śledczych prowadzonych przez WAKS, generał Duka (według innych danych – jego ochrona) groził detektywom bronią palną i nie pozwolił im przeprowadzić przeszukania, a tego samego dnia przeszukania miały miejsce również u szefa Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Antona Kravczuka.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Szef Biura Prezydenta, Kirilo Budanow, oświadczył, że stanowiska, stopnie i uprawnienia nie powinny chronić przed odpowiedzialnością za popełnione przestępstwa.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Litwin oświadczył, że w aktach sprawy „Kartagina” nie ustalono faktów przekazania łapówek ministrowi zdrowia Wiktorowi Łaszko oraz byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Ihorowi Klymenko.

Zastępca szefa Narodowej Policji Ukrainy – szef policji kryminalnej Andrij Nebitow wydał oświadczenie po opublikowaniu nagrań audio, na których osoby objęte śledztwem omawiały ewentualne porozumienia z kierownictwem Narodowej Policji. Urzędnik podkreślił, że samo wspomnienie nazwiska w rozmowach podejrzanych nie stanowi dowodu udziału w działalności przestępczej.

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