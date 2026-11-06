Бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, известный в деле под прозвищем «Аким», заявил, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры затягивают судебный процесс.

Об этом он сказал во время заседания Высшего антикоррупционного суда, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Прокуроры САП затянули до 13-й, приехали к 14-й, и прокуроры САП затягивают процесс. А мы — нет», — заявил Дука.

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Также он упомянул об отводе судьи. На вопрос журналистов, почему ранее сам заявлял об отводе прокурору САП, ответил, что этот вопрос следует задать его защитникам.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Ранее во время следственных действий ВАКС генерал Дука (по другим данным — его охрана) угрожал детективам огнестрельным оружием и не допускал их к проведению обыска, а в тот же день обыски проходили и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что должности, звания и полномочия не должны защищать от ответственности за совершенные преступления.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что в материалах дела «Карфаген» не установлено фактов передачи взяток министру здравоохранения Виктору Ляшко и бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко.

Заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Андрей Небитов выступил с заявлением после обнародования аудиозаписей, на которых фигуранты обсуждали возможные договоренности с руководством Нацполиции. Чиновник подчеркнул, что упоминание фамилии в разговорах подозреваемых не является доказательством причастности к преступной деятельности.

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