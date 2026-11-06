Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять под стражу генерала СБУ Сергея Дуку, задержанного в ходе операции «Карфаген». В качестве альтернативы аресту прокуроры предлагают залог в размере 100 млн грн.

САП просит избрать Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. «Содержание под стражей с альтернативным залогом в размере 100 млн грн», — заявил прокурор САП Сергей Карась.

По его словам, Дуку задержали около 13:00 4 ноября. Поэтому, в соответствии с установленными законом сроками, у суда есть время до 13:00 субботы, чтобы определить меру пресечения. Сергей Дука — генерал СБУ и первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Он фигурирует в уголовном производстве, которое расследуют НАБУ и САП в рамках операции «Карфаген».

Что известно о деле «Карфаген»

Расследование касается деятельности предполагаемой преступной организации, участников которой подозревают в систематическом подкупе высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. По версии НАБУ и САП, за взятки чиновники должны были обеспечивать прикрытие мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов. В начале ноября НАБУ сообщило о препятствовании следственным действиям со стороны высокопоставленного сотрудника СБУ. По данным Бюро, он угрожал детективам применением оружия и пытался помешать проведению обыска.

Впоследствии НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, в которую, по данным следствия, входили представители СБУ, Национальной полиции и прокуратуры. Правоохранители утверждают, что участники схемы регулярно передавали взятки должностным лицам в обмен на беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных предприятий.

В рамках расследования антикоррупционные органы задержали Сергея Дуку. Позже НАБУ и САП сообщили о пяти подозрениях в адрес высокопоставленных сотрудников СБУ и Нацполиции по делу о прикрытии незаконного бизнеса. После того как дело получило огласку, глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников Службы, фигурирующих в расследовании. Также он обратился к фигуранту дела с псевдонимом «Мексиканец» с предложением вернуться в Украину и сдаться правоохранителям.

В настоящее время суд должен рассмотреть ходатайство САП и определить, какую меру пресечения применить к Сергею Дуке. Запрашиваемые прокуратурой арест и залог в размере 100 млн грн являются позицией обвинения. Окончательное решение принимает суд. Об этом сообщил прокурор САП Сергей Николай Карась.

Бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, известный в деле под прозвищем «Аким», заявил, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры затягивают судебный процесс.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Ранее во время следственных действий ВАКС генерал Дука (по другим данным — его охрана) угрожал детективам огнестрельным оружием и не допускал их к проведению обыска, а в тот же день обыски проходили и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

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