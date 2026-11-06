乌克兰和罗马尼亚商定成立一个关于少数民族权利的委员会

乌克兰和罗马尼亚外交部长安德烈·西比加与丹·尼库莱斯库商定，将尽快成立一个关于保障乌克兰境内少数民族权利的国家间委员会。

外交官们是在就乌克兰加入欧盟的谈判背景下讨论了这一问题的。

谈判于11月5日在布加勒斯特举行。据乌克兰外长称，双方讨论了如何按照欧洲标准保障罗马尼亚少数民族代表的权利。

“我们讨论了如何按照高标准的欧洲规范保障我国少数民族成员的权利。双方已达成共识，将尽快召集相关政府间委员会，”西比加写道。

他还强调了在年底前向乌克兰开放欧盟剩余两个谈判议题的重要性，并感谢罗马尼亚对乌克兰欧洲一体化进程的支持。

部长们还讨论了哪些内容



除少数民族问题和欧洲一体化议题外，两国外长还讨论了加强对俄罗斯的施压、巩固乌克兰的国防和韧性，以及恢复黑海航行自由等问题。

各方特别关注了能源安全领域的联合项目、边境交通发展以及运输和过境能力的提升。

“我们在推进实务项目以加强能源安全、改善跨境互联互通以及提升运输和过境能力方面有着共同利益，”乌克兰外长指出。

西比加在社交媒体X上发布了这一消息。

乌克兰和匈牙利将于9月开始落实关于少数民族权利的协议

乌克兰议会已登记了一项关于少数民族学校的法案。

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