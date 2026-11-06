Украина и Румыния договорились созвать комиссию по правам национальных меньшинств

Министры иностранных дел Украины и Румынии Андрей Сибига и Дан Никулаеску договорились как можно скорее созвать межгосударственную комиссию по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств в Украине.

Этот вопрос дипломаты обсудили в контексте переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Переговоры состоялись 5 ноября в Бухаресте. По словам украинского министра, стороны обсудили обеспечение прав представителей румынского национального меньшинства в соответствии с европейскими стандартами.

«Мы говорили об обеспечении прав лиц, принадлежащих к нашим национальным меньшинствам, в соответствии с высокими европейскими стандартами. Мы договорились созвать соответствующую межгосударственную комиссию как можно скорее», — написал Сибига.

Он также подчеркнул важность открытия для Украины двух оставшихся переговорных кластеров ЕС до конца года и поблагодарил Румынию за поддержку евроинтеграционного курса Украины.

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Помимо вопросов национальных меньшинств и европейской интеграции, главы МИД обсудили усиление давления на Россию, укрепление обороны и устойчивости Украины, а также разблокирование свободы судоходства в Черном море.

Особое внимание уделили совместным проектам в сфере энергетической безопасности, развитию приграничного сообщения и наращиванию транспортных и транзитных мощностей.

«У нас есть общий интерес к практическим проектам по укреплению энергетической безопасности, улучшению приграничной связности и наращиванию транспортных и транзитных мощностей», — отметил украинский министр.

Об этом сообщил Сибига в соцсети X.

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