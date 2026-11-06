WAKS aresztował policjanta w sprawie Kartaginy bez możliwości zwolnienia za kaucją

W dniu 6 listopada Najwyższy Sąd Antykorupcyjny wydał postanowienie o zastosowaniu środka zabezpieczającego wobec zastępcy szefa wydziału kryminalnego policji obwodu kijowskiego Oleksandra Demianczuka, znanego pod pseudonimem „Konsultant”.

Został on umieszczony w areszcie bez możliwości wpłacenia kaucji. Okres aresztu ustalono do 2 stycznia 2027 roku.

Według wersji śledczych policjant pomagał grupie przestępczej w produkcji fałszywych banknotów, w szczególności dbając o to, by były one podobne do prawdziwych. Część sfałszowanych pieniędzy, według danych organów ścigania, wywożono do Niemiec.

Źródło: SAP

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator grupy oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Szef Biura Prezydenta Kyrylo Budanow oświadczył, że stanowiska, stopnie i uprawnienia nie powinny chronić przed odpowiedzialnością za popełnione przestępstwa.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Lytwin oświadczył, że w aktach sprawy „Kartagina” nie ustalono faktów przekazania łapówek ministrowi zdrowia Wiktorowi Liaszce oraz byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Ihorowi Klymenko.

Zastępca szefa Narodowej Policji Ukrainy – szef policji kryminalnej Andrij Nebitow wydał oświadczenie po opublikowaniu nagrań audio, na których osoby objęte śledztwem omawiały ewentualne porozumienia z kierownictwem Narodowej Policji. Urzędnik podkreślił, że samo wspomnienie nazwiska w rozmowach podejrzanych nie stanowi dowodu udziału w działalności przestępczej.

Czytaj nas na