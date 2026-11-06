6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении заместителя начальника отдела управления уголовного розыска полиции Киевской области Александра Демьянчука, известного под прозвищем «Консультант».

Его поместили под стражу без возможности освобождения под залог. Срок содержания под стражей установлен до 2 января 2027 года.

По версии следствия, полицейский помогал преступной группе изготавливать фальшивые купюры, в частности обеспечивал их сходство с настоящими. Часть поддельных денег, по данным правоохранителей, вывозили в Германию.

Источник: САП

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что должности, звания и полномочия не должны защищать от ответственности за совершенные преступления.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что в материалах дела «Карфаген» не установлено фактов передачи взяток министру здравоохранения Виктору Ляшко и бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко.

Заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Андрей Небытов выступил с заявлением после обнародования аудиозаписей, на которых фигуранты обсуждали возможные договоренности с руководством Нацполиции. Чиновник подчеркнул, что упоминание фамилии в разговорах подозреваемых не является доказательством причастности к преступной деятельности.

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