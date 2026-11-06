W Odessie ogłoszono datę rozpoczęcia sezonu grzewczego

Sezon grzewczy w Odessie rozpocznie się w poniedziałek, 9 listopada. Jednocześnie budynki mieszkalne będą stopniowo podłączane do sieci ciepłowniczej. Proces ten potrwa około dwóch tygodni.

Według pierwszego zastępcy burmistrza Odessy Aleksandra Filatowa, najpierw uruchomione zostaną w mieście niewielkie obiekty ciepłownicze i rozpocznie się dostarczanie ciepła do placówek sektora społecznego: szkół, przedszkoli i placówek medycznych. Ten etap potrwa orientacyjnie tydzień.

Od 16 listopada planowane jest uruchomienie dużych obiektów ciepłowniczych. Większość budynków mieszkalnych w Odessie ma otrzymać ciepło w dniach 18–20 listopada.

W ten sposób w ciągu dwóch tygodni system ciepłowniczy miasta ma zacząć działać w pełni.

Co jest potrzebne do podłączenia budynków do ogrzewania

Rada miejska zwróciła uwagę zarządców budynków na konieczność sporządzenia protokołów gotowości wewnętrznych systemów grzewczych do sezonu grzewczego.

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy zarządzające, które jeszcze nie dostarczyły takich dokumentów, powinny to zrobić jak najszybciej.

Mieszkańcom zaleca się sprawdzenie u swoich zarządców, czy protokół gotowości został sporządzony. Jest to niezbędny warunek terminowego podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

Informacja ta pochodzi z komunikatu Rady Miejskiej w Odessie.

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