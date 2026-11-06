W obwodzie odeskim odbędzie się proces matki, która pobiła swojego 5-letniego syna drewnianą rączką siekiery

W obwodzie odeskim odbędzie się proces 36-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad własnym pięcioletnim synem. Śledczy zakończyli postępowanie przygotowawcze i przekazali akt oskarżenia do sądu. Za popełnione czyny matce grozi do sześciu lat pozbawienia wolności.

Według policji chłopiec wrócił do domu zapłakany, ponieważ upadł. Jego 36-letnia matka, która była pod wpływem alkoholu, nie potrafiła uspokoić dziecka i postanowiła je ukarać. Kiedy syn nadal płakał, kobieta pobiła go rękami oraz drewnianą rączką siekiery.