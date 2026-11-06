W obwodzie odeskim odbędzie się proces matki, która pobiła swojego 5-letniego syna drewnianą rączką siekiery
W obwodzie odeskim odbędzie się proces 36-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad własnym pięcioletnim synem. Śledczy zakończyli postępowanie przygotowawcze i przekazali akt oskarżenia do sądu. Za popełnione czyny matce grozi do sześciu lat pozbawienia wolności.
Według policji chłopiec wrócił do domu zapłakany, ponieważ upadł. Jego 36-letnia matka, która była pod wpływem alkoholu, nie potrafiła uspokoić dziecka i postanowiła je ukarać. Kiedy syn nadal płakał, kobieta pobiła go rękami oraz drewnianą rączką siekiery.
Lekarze zdiagnozowali u niego zamknięty uraz czaszkowo-mózgowy, wstrząs mózgu, liczne krwiaki i otarcia na ciele. Chłopiec przez pewien czas przebywał w placówce medycznej. Obecnie przebywa wraz z trzema braćmi u ojca.
Śledczy zgromadzili wystarczające dowody i skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko oskarżonej na podstawie części 1 art. 127 (Tortury) Kodeksu karnego Ukrainy. Na czas postępowania przygotowawczego sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec oskarżonej środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.
Informację tę podała Narodowa Policja Ukrainy.
Wcześniej informowaliśmy, że w obwodzie odeskim zatrzymano kobietę za brutalne pobicie 5-letniego dziecka
W regionie Przykarpacia 18-letnia matka została skazana na siedem lat więzienia za zabójstwo niemowlęcia.
W obwodzie kijowskim kobieta pobiła 11-letniego chłopca za zerwany kwiat.