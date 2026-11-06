В Одесской области предстанет перед судом мать, избившая 5-летнего сына деревянной рукояткой топора
В Одесской области предстанет перед судом 36-летняя женщина, которую обвиняют в истязании собственного пятилетнего сына. Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За содеянное матери грозит до шести лет лишения свободы.
По данным полиции, мальчик вернулся домой в слезах, поскольку упал. Его 36-летняя мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не смогла успокоить ребенка и решила его наказать. Когда сын продолжил плакать, женщина избила его руками и деревянной рукояткой от топора.
Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные гематомы и ссадины на теле. Малыш некоторое время находился в медицинском учреждении. Сейчас он вместе с тремя братьями живет у отца.
Следователи собрали достаточно доказательств и направили в суд обвинительный акт в отношении фигурантки по ч. 1 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
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