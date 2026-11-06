В Одесской области предстанет перед судом мать, избившая 5-летнего сына деревянной рукояткой топора

В Одесской области предстанет перед судом 36-летняя женщина, которую обвиняют в истязании собственного пятилетнего сына. Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За содеянное матери грозит до шести лет лишения свободы.

По данным полиции, мальчик вернулся домой в слезах, поскольку упал. Его 36-летняя мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не смогла успокоить ребенка и решила его наказать. Когда сын продолжил плакать, женщина избила его руками и деревянной рукояткой от топора.