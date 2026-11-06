На Одещині судитимуть матір, яка побила 5-річного сина дерев’яним руків’ям сокири
На Одещині судитимуть 36-річну жінку, яку обвинувачують у катуванні власного п’ятирічного сина. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне матері загрожує до шести років позбавлення волі.
За даними поліції, хлопчик повернувся додому заплаканим, оскільки впав. Його 36-річна мати, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не змогла заспокоїти дитину та вирішила її покарати. Коли син продовжив плакати, жінка побила його руками та дерев’яним руків’ям від сокири.
Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми та садна на тілі. Малюк певний час перебував у медичному закладі. Нині він зі ще трьома братиками у батька.
Слідчі зібрали достатньо доказів та скерували до суду обвинувальний акт щодо фігурантки за ч. 1 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд задовольнив клопотання слідчих та обрав обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Національна поліція України.
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