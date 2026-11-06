На Одещині судитимуть матір, яка побила 5-річного сина дерев’яним руків’ям сокири

На Одещині судитимуть 36-річну жінку, яку обвинувачують у катуванні власного п’ятирічного сина. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне матері загрожує до шести років позбавлення волі.

За даними поліції, хлопчик повернувся додому заплаканим, оскільки впав. Його 36-річна мати, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не змогла заспокоїти дитину та вирішила її покарати. Коли син продовжив плакати, жінка побила його руками та дерев’яним руків’ям від сокири.