В Одессе назвали дату начала отопительного сезона
Отопительный сезон в Одессе начнётся в понедельник, 9 ноября. При этом жилые дома будут подключаться к теплоснабжению постепенно. Этот процесс продлится около двух недель.
По словам первого заместителя мэра Одессы Александра Филатова, сначала в городе запустят небольшие объекты теплоснабжения и начнут подавать тепло в учреждения социальной сферы: школы, детские сады и медицинские учреждения. На этот этап ориентировочно уйдет неделя.
С 16 ноября планируется запуск крупных объектов теплоснабжения. Основная часть жилых домов Одессы должна получить тепло 18–20 ноября.
Таким образом, в течение двух недель система теплоснабжения города должна заработать в полном объеме.
Что нужно для подключения домов к отоплению
В городском совете обратили внимание управляющих домами на необходимость оформить акты готовности внутридомовых систем к отопительному сезону.
ОСМД, жилищно-строительные кооперативы и управляющие компании, которые ещё не предоставили такие документы, должны сделать это как можно скорее.
Жильцам рекомендуется уточнить у своих управляющих, оформлен ли акт готовности. Это необходимое условие для своевременного подключения дома к теплоснабжению.
Об этом сообщается со ссылкой на сообщение Одесского городского совета.
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