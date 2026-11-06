W rodzinie byłego szefa TCC w obwodzie odeskim skonfiskowano dwa samochody o wartości prawie 2 mln hrywien

W dniu 5 listopada Izba Apelacyjna Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego potwierdziła konfiskatę dwóch samochodów marki Toyota o łącznej wartości prawie 2 mln hrywien, z których korzystała rodzina byłego szefa rejonowego centrum rekrutacyjnego i wsparcia społecznego w obwodzie odeskim.

Informację tę podała Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna.

Chodzi o samochody Toyota C-HR HYBRID z 2022 roku o wartości 1,38 mln hrywien oraz Toyota C-HR z 2021 roku za 564,8 tys. hrywien. Łączna wartość mienia wynosi 1 946 419 hrywien.

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy orzeczenie WAKS z dnia 3 kwietnia 2026 r. w sprawie przejęcia tych aktywów na rzecz skarbu państwa. Według danych SAP samochody zostały nabyte przez bliskich krewnych byłego urzędnika, jednak to on mógł bezpośrednio lub pośrednio nimi dysponować.

Prokuratorzy ustalili, że ani sam były szef TCK, ani jego krewni nie dysponowali wystarczającymi legalnymi dochodami, aby nabyć te samochody. Pozew opierał się na materiałach Państwowego Biura Śledczego oraz dowodach zebranych przez prokuratora SAP.

Orzeczenie Izby Apelacyjnej WAKS stało się prawomocne 5 listopada 2026 r., natychmiast po ogłoszeniu.

Źródło: SAP

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