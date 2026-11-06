У семьи бывшего руководителя ТЦК в Одесской области конфискуют два автомобиля на сумму почти 2 млн грн

5 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила конфискацию двух автомобилей Toyota общей стоимостью почти 2 млн грн, которыми пользовалась семья бывшего начальника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одесской области.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Речь идет об автомобилях Toyota C-HR HYBRID 2022 года выпуска стоимостью 1,38 млн грн и Toyota C-HR 2021 года за 564,8 тыс. грн. Общая стоимость имущества составляет 1 946 419 грн.

Апелляционный суд оставил без изменений решение ВАКС от 3 апреля 2026 года о взыскании этих активов в доход государства. По данным САП, автомобили приобрели близкие родственники бывшего чиновника, однако он мог прямо или косвенно распоряжаться ими.

Прокуроры установили, что ни сам бывший руководитель ТЦК, ни его родственники не имели достаточных законных доходов для приобретения этих автомобилей. Иск основывался на материалах Государственного бюро расследований и доказательствах, собранных прокурором САП.

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу 5 ноября 2026 года, сразу после оглашения.

Источник: САП

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