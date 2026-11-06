奥德萨州前TCK负责人的家人被没收了两辆汽车，价值近200万格里夫纳

11月5日，最高反腐败法院上诉庭确认没收两辆丰田汽车，总价值近200万格里夫纳，这些车辆曾由敖德萨州前地区征兵与社会支持中心主任的家人使用。

这一消息由专门反腐败检察院公布。

涉案车辆分别为一辆价值138万格里夫纳的2022年款丰田C-HR HYBRID，以及一辆价值56.48万格里夫纳的2021年款丰田C-HR。上述财产总价值为1,946,419格里夫纳。

上诉法院维持了最高反腐败法院2026年4月3日关于将这些资产没收归国家所有的裁决。据专门反腐败检察院称，这些车辆虽由该前官员的近亲购买，但他能够直接或间接支配这些车辆。

检察官查明，无论是该中心前负责人本人，还是其亲属，均无足够的合法收入来购买这些车辆。该诉讼基于国家调查局提供的材料以及特别反腐败检察官办公室检察官收集的证据。

最高反腐败法院上诉庭的裁决于2026年11月5日宣告后立即生效。

来源：SAP

在克里沃罗格，一名TCK的前军人被怀疑索要2.8万美元以解决与SZCH相关的问题。

在顿涅茨克州，一名交通警察局官员涉嫌收受1.55万美元贿赂。

在敖德萨，一名交通警察局警官因收受柴油代金券行贿，被处以9.35万格里夫纳罚款。

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