简化了切尔诺贝利受害者确认领取养老金每月补贴资格的程序

针对因切尔诺贝利核事故而受影响的乌克兰人，当局简化了确认其领取每月2595格里夫纳养老金补贴资格的程序。 新机制使得即使相关证明文件已遗失，也能确定该人在1986年至1992年期间是否曾在受放射性污染的地区居住。

为此，2026年在八个州成立了专门委员会。这些委员会负责核实公民的居住地点和时间段，并将相关信息录入国家登记册。该机制也适用于后来被撤销的居民点的情况。 9月，政府将该机制的有效期延长至2026年12月31日。

截至2026年10月，约有10.6万名无业退休人员领取了2,595格里夫纳的补贴。

具有切尔诺贝利核事故受害者身份、常住于无条件（强制）及有保障的自愿搬迁区域内，且符合法律其他要求的公民，均可申请该补贴。

社会政策部提议制定统一的国家社会补贴发放规则，特别是针对切尔诺贝利核事故受害者。目前，该部正在评估这些变更带来的财政影响。

与此同时，该部声明，已获得优惠和补偿权利的人员在立法变更后仍可继续享受相关权益。

此外，对居民点放射性污染等级的重新评估，并不意味着自动取消受灾者身份或终止此前已批准的补偿。据部长德尼·乌柳廷表示，剂量测量认证的结果本身并不构成作出此类决定的依据。

除每月补贴外，受灾民众还有权享受其他类型的社会支持，特别是与切尔诺贝利核事故相关的残疾养老金特殊计算标准，以及提前退休的权利。

乌克兰社会政策、家庭与团结部新闻处报道了这一消息。

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