Чернобыльцам упростили процедуру подтверждения права на ежемесячную доплату к пенсии

Украинцам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, упростили процедуру подтверждения права на ежемесячную пенсионную доплату в размере 2595 грн. Новый механизм позволяет установить, проживала ли человек на радиоактивно загрязненной территории в 1986–1992 годах, даже если документы, подтверждающие это, не сохранились.

Для этого в 2026 году в восьми областях были созданы специальные комиссии. Они устанавливают место и периоды проживания граждан, а соответствующие сведения вносят в государственные реестры. Механизм распространяется и на случаи, когда населенный пункт впоследствии был ликвидирован. В сентябре правительство продлило его действие до 31 декабря 2026 года.

По состоянию на октябрь 2026 года доплату в размере 2 595 грн получали около 106 тысяч неработающих пенсионеров.

На неё могут претендовать граждане со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы, которые постоянно проживают в зонах безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения и соответствуют другим требованиям законодательства.

Минсоцполитики предлагает ввести единые правила назначения и выплаты государственных социальных доплат, в частности для пострадавших от Чернобыльской катастрофы. В настоящее время министерство оценивает финансовые последствия этих изменений.

В то же время в ведомстве заявляют, что люди, уже имеющие право на льготы и компенсации, смогут и в дальнейшем ими пользоваться после внесения изменений в законодательство.

Также пересмотр уровней радиоактивного загрязнения населенных пунктов не будет означать автоматической отмены статуса пострадавших или прекращения ранее назначенных компенсаций. По словам министра Дениса Улютина, результаты дозиметрической паспортизации сами по себе не являются основанием для таких решений.

Помимо ежемесячной доплаты, пострадавшие имеют право на другие виды социальной поддержки, в частности на особые условия расчета пенсий по инвалидности, связанной с Чернобыльской катастрофой, и досрочный выход на пенсию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

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