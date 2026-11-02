В октябре воздушные тревоги длились более трети рабочего времени украинских ТРЦ

В октябре 2026 года воздушные тревоги во время работы торгово-развлекательных центров (ТРЦ) длились более трети рабочего времени. Доля времени, в течение которого торговые центры должны были работать в условиях воздушной опасности, вновь достигла рекордного показателя.

Для сравнения: в октябре 2025 года на воздушные тревоги приходилось 12,2 % рабочего времени ТРЦ.

Из общей продолжительности тревог в октябре 36,7% приходилось на сигналы красного уровня опасности. В сентябре 2026 года доля таких тревог была выше и составляла 39,1%.

За месяц выросли все отслеживаемые показатели:

общее количество воздушных тревог;

количество сигналов в часы работы ТЦ;

общая продолжительность тревог;

время, в течение которого они прерывали работу торговых центров.

Где ситуация ухудшилась

Наибольшее ухудшение ситуации с безопасностью зафиксировали в Днепропетровской области, а также в западных и центральных областях, в частности в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Винницкой и Житомирской.

Где отмечено улучшение

В то же время улучшение наблюдалось в Черкасской, Полтавской, Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве.

Меньше всего воздушные тревоги влияют на работу ТЦ в западных областях — Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой, где на них приходится менее 3% рабочего времени.

Пятерка регионов, где воздушные тревоги чаще всего звучали в период с 10:00 до 21:00, осталась неизменной.

В нее входят:

Донецкая область (96,5%);

Запорожская (85%);

Сумская (76,4%);

Черниговская (76,4%);

Харьковская (62,2%).

С начала полномасштабного вторжения вынужденный простой ТЦ из-за воздушных тревог в среднем по Украине достиг 186,3 рабочего дня. Только за октябрь 2026 года этот показатель составил 9,8 рабочего дня.

Показатель составил 32,5%, что на 1,7% больше, чем в сентябре, сообщает Украинский совет торговых центров (УРТЦ).

Украинцы засыпали сеть мемами после взлома приложения «Воздушная тревога».

Напомним, общегосударственная система оповещения в Украине работает без сбоев.

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Воздушные тревоги 2025 года длились рекордное количество часов

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