10月，乌克兰各购物中心的空袭警报持续时间超过其营业时间的三分之一

2026年10月，购物娱乐中心（TRC）营业期间的防空警报持续时间超过了营业时间的三分之一。购物中心在防空警报下运营的时间占比再次创下历史新高。

相比之下，2025年10月，空袭警报占购物娱乐中心营业时间的12.2%。

在10月警报的总时长中，36.7%属于红色危险等级警报。2026年9月，此类警报的比例更高，达到39.1%。

当月所有监测指标均有所上升：

空中警报总数；

购物中心营业时间内的警报次数；

警报总持续时间；

警报导致购物中心暂停营业的时间。

情况恶化的地区

安全形势恶化最严重的地区是第聂伯罗彼得罗夫斯克州，以及西部和中部各州，特别是赫梅利尼茨基州、里夫内州、沃伦州、文尼察州和日托米尔州。

安全形势有所好转的地区

与此同时，切尔卡瑟州、波尔塔瓦州、敖德萨州和赫尔松州以及基辅市的安全形势有所好转。

空袭警报对西部地区——利沃夫州、伊万诺-弗兰科夫斯克州和切尔诺夫策州——购物中心运营的影响最小，这些地区受警报影响的时间占比不足3%。

在10:00至21:00期间，空气警报响得最频繁的五个地区排名保持不变。

其中包括：

顿涅茨克州（96.5%）；

扎波罗热州（85%）；

苏姆州（76.4%）；

切尔尼戈夫州（76.4%）；

哈尔科夫州（62.2%）。

自全面入侵开始以来，乌克兰各地购物中心因空袭警报导致的强制停业时间平均达到186.3个工作日。仅2026年10月，这一数字就达到了9.8个工作日。

据乌克兰购物中心理事会（УРТЦ）报告，该指标为32.5%，比9月份高出1.7%。

“空袭警报”应用程序遭黑客攻击后，乌克兰网友在网络上疯狂发布梗图。

需要提醒的是，乌克兰的全国预警系统目前运行正常。

基辅本月共发布了235次警报：乌克兰正准备大规模生产拦截机。

2025年的空袭警报持续时间创下历史新高

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