W październiku 2026 r. alarmy powietrzne podczas pracy centrów handlowo-rozrywkowych (CHR) trwały ponad jedną trzecią czasu pracy. Odsetek czasu, w którym centra handlowe musiały funkcjonować w warunkach zagrożenia powietrznego, ponownie osiągnął rekordowy poziom.

Dla porównania, w październiku 2025 r. alarmy powietrzne stanowiły 12,2% czasu pracy TRC.

Z całkowitego czasu trwania alarmów w październiku 36,7% stanowiły sygnały czerwonego poziomu zagrożenia. We wrześniu 2026 r. odsetek takich alarmów był wyższy i wynosił 39,1%.

W ciągu miesiąca wzrosły wszystkie monitorowane wskaźniki:

ogólna liczba alarmów powietrznych;

liczba sygnałów w godzinach pracy centrum handlowego;

łączny czas trwania alarmów;

czas, przez który przerywały one pracę centrów handlowych.

Gdzie sytuacja uległa pogorszeniu

Największe pogorszenie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa odnotowano w obwodzie dniepropetrowskim, a także w obwodach zachodnich i centralnych, w szczególności w obwodach chmielnickim, rówieńskim, wołyńskim, winnickim i żytomierskim.

Gdzie odnotowano poprawę

Jednocześnie poprawę odnotowano w obwodach czerkaskim, poltawskim, odeskim i chersońskim, a także w Kijowie.

Najmniejszy wpływ alarmy powietrzne mają na pracę centrów handlowych w obwodach zachodnich – lwowskim, iwano-frankowskim i czerniowickim, gdzie zajmują one mniej niż 3% czasu pracy.

Piątka regionów, w których alarmy powietrzne rozbrzmiewały najczęściej w godzinach od 10:00 do 21:00, pozostała niezmieniona.

W jej skład wchodzą:

obwód doniecki (96,5%);

obwód zaporoski (85%);

obwód sumski (76,4%);

obwód czernihowski (76,4%);

obwód charkowski (62,2%).

Od początku pełnej inwazji wymuszony przestój centrów handlowych spowodowany alarmami powietrznymi wyniósł średnio w całej Ukrainie 186,3 dnia roboczego. Tylko w październiku 2026 r. wskaźnik ten wyniósł 9,8 dnia roboczego.

Wskaźnik ten wyniósł 32,5%, czyli o 1,7% więcej niż we wrześniu, jak podaje Ukraińska Rada Centrów Handlowych (URCH).

Ukraińcy zasypali sieć memami po włamaniu do aplikacji „Alarm powietrzny”.

Przypomnijmy, że ogólnokrajowy system ostrzegania na Ukrainie działa bez zakłóceń.

W Kijowie w ciągu miesiąca ogłoszono 235 alarmów: Ukraina przygotowuje się do masowej produkcji przechwytujących.

Alarmy powietrzne w 2025 roku trwały rekordową liczbę godzin

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