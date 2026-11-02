Жителя Овруцкой общины будут судить за переправку мужчин через границу

Прокуроры Коростенской окружной прокуратуры сообщили о предъявлении подозрения 33-летнему жителю Овруцкой общины Житомирской области в покушении на содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Следствие установило, что подозреваемый по предварительному сговору с неустановленными лицами доставлял мужчин призывного возраста в приграничную зону, получая 1500 долларов США за каждого человека. В апреле 2026 года он перевез из Киева трех человек за 4500 долларов США, а в мае доставил из Житомира еще двух мужчин за 3000 долларов США.

Во время очередной попытки перевозки трёх человек подозреваемого обнаружили правоохранители. При попытке бегства мужчина оставил пассажиров и транспортное средство. В настоящее время досудебное расследование проводят следователи полиции Житомирской области.

Источник: Пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

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