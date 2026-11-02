Mieszkaniec gminy Ovrucka stanie przed sądem za przewożenie mężczyzn przez granicę

Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Korostenie postawili zarzuty 33-letniemu mieszkańcowi gminy Ovruc w obwodzie żytomierskim w związku z usiłowaniem ułatwienia nielegalnego przewożenia osób przez granicę państwową Ukrainy.

Śledztwo wykazało, że podejrzany, w ramach wcześniejszego zmowy z nieustalonymi osobami, przewoził mężczyzn w wieku poborowym do strefy przygranicznej, otrzymując 1500 dolarów amerykańskich za każdą osobę. W kwietniu 2026 roku przewiózł z Kijowa trzy osoby za 4500 dolarów amerykańskich, a w maju przewiózł z Żytomierza kolejnych dwóch mężczyzn za 3000 dolarów amerykańskich.

Podczas kolejnej próby przewiezienia trzech osób podejrzany został wykryty przez funkcjonariuszy organów ścigania. Próbując uciec, mężczyzna porzucił pasażerów i pojazd. Obecnie śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy policji obwodu żytomierskiego.

Źródło: Biuro prasowe prokuratury obwodowej w Żytomierzu.

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