+7° Kijów +8° Warszawa +12° Waszyngton
$ 45.68 € 50.79 zł 11.54
$ 45.68 € 50.79 zł 11.54
+7° Kijów +8° Warszawa +12° Waszyngton
Wiadomości Ukraina

Norwegia ekstradowano do Ukrainy bankiera podejrzanego o sprzeniewierzenie miliona hrywien

UA NEWS 28 października 2026 07:50
Norwegia ekstradowano do Ukrainy bankiera podejrzanego o sprzeniewierzenie miliona hrywien

Z Norwegii do Ukrainy ekstradowano byłego pracownika banku z obwodu tarnopolskiego, którego podejrzewa się o sprzeniewierzenie środków klientów tej instytucji finansowej na kwotę około miliona hrywien. Mężczyzna został objęty międzynarodowym listem gończym.

 

W lipcu 2021 roku mężczyzna wyjechał za granicę, a następnie został objęty krajowym i międzynarodowym nakazem poszukiwania.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w latach 2017–2021 systematycznie przywłaszczał sobie środki finansowe mieszkańców obwodu tarnopolskiego oraz organizacji społecznej, wykorzystując nieuprawniony dostęp do kart bankowych i rachunków, a także nadużywając zaufania poszkodowanych. Łączna kwota szkód przekracza 1 mln hrywien.

Dzięki współpracy ukraińskich organów ścigania z właściwymi organami w Norwegii podejrzany został zatrzymany i wydany Ukrainie.

Na wniosek prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Ternopilu sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający.

Został on oskarżony o kradzież, oszustwo oraz nielegalne działania związane z kartami płatniczymi i środkami dostępu do rachunków bankowych (art. 185, 190, 200 Kodeksu karnego Ukrainy).

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

Wcześniej z Niemiec ekstradowano ukraińskiego strażnika granicznego podejrzanego o zabójstwo żołnierza.

Byłego radnego Rady Miejskiej w Odessie ekstradowano do Ukrainy w sprawie dotyczącej przywłaszczenia mienia.

Do Ukrainy ekstradowano byłego urzędnika z obwodu chmielnickiego, skazanego na 9 lat pozbawienia wolności.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację