Norwegia ekstradowano do Ukrainy bankiera podejrzanego o sprzeniewierzenie miliona hrywien

Z Norwegii do Ukrainy ekstradowano byłego pracownika banku z obwodu tarnopolskiego, którego podejrzewa się o sprzeniewierzenie środków klientów tej instytucji finansowej na kwotę około miliona hrywien. Mężczyzna został objęty międzynarodowym listem gończym.

W lipcu 2021 roku mężczyzna wyjechał za granicę, a następnie został objęty krajowym i międzynarodowym nakazem poszukiwania.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w latach 2017–2021 systematycznie przywłaszczał sobie środki finansowe mieszkańców obwodu tarnopolskiego oraz organizacji społecznej, wykorzystując nieuprawniony dostęp do kart bankowych i rachunków, a także nadużywając zaufania poszkodowanych. Łączna kwota szkód przekracza 1 mln hrywien.

Dzięki współpracy ukraińskich organów ścigania z właściwymi organami w Norwegii podejrzany został zatrzymany i wydany Ukrainie.

Na wniosek prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Ternopilu sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający.

Został on oskarżony o kradzież, oszustwo oraz nielegalne działania związane z kartami płatniczymi i środkami dostępu do rachunków bankowych (art. 185, 190, 200 Kodeksu karnego Ukrainy).

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

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