Norwegia ekstradowano do Ukrainy bankiera podejrzanego o sprzeniewierzenie miliona hrywien
Z Norwegii do Ukrainy ekstradowano byłego pracownika banku z obwodu tarnopolskiego, którego podejrzewa się o sprzeniewierzenie środków klientów tej instytucji finansowej na kwotę około miliona hrywien. Mężczyzna został objęty międzynarodowym listem gończym.
W lipcu 2021 roku mężczyzna wyjechał za granicę, a następnie został objęty krajowym i międzynarodowym nakazem poszukiwania.
Zgodnie z ustaleniami śledztwa w latach 2017–2021 systematycznie przywłaszczał sobie środki finansowe mieszkańców obwodu tarnopolskiego oraz organizacji społecznej, wykorzystując nieuprawniony dostęp do kart bankowych i rachunków, a także nadużywając zaufania poszkodowanych. Łączna kwota szkód przekracza 1 mln hrywien.
Dzięki współpracy ukraińskich organów ścigania z właściwymi organami w Norwegii podejrzany został zatrzymany i wydany Ukrainie.
Na wniosek prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Ternopilu sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający.
Został on oskarżony o kradzież, oszustwo oraz nielegalne działania związane z kartami płatniczymi i środkami dostępu do rachunków bankowych (art. 185, 190, 200 Kodeksu karnego Ukrainy).
Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego
Wcześniej z Niemiec ekstradowano ukraińskiego strażnika granicznego podejrzanego o zabójstwo żołnierza.
Byłego radnego Rady Miejskiej w Odessie ekstradowano do Ukrainy w sprawie dotyczącej przywłaszczenia mienia.
Do Ukrainy ekstradowano byłego urzędnika z obwodu chmielnickiego, skazanego na 9 lat pozbawienia wolności.