Jak przygotować dom jednorodzinny na zimę: zalecenia Państwowej Służby Ratowniczej

W przededniu nadejścia mrozów Ukraińcom zaleca się sprawdzenie stanu urządzeń grzewczych, instalacji elektrycznej oraz środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na domy prywatne, w których zimą wzrasta obciążenie systemów grzewczych i zasilania elektrycznego.

W Państwowej Służbie Ratownictwa Narodowego podkreślają, że wczesne przygotowania pomogą wykryć usterki, zmniejszyć ryzyko pożarów i uniknąć pilnych napraw w okresie mrozów.

Co należy sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego

Przede wszystkim warto obejrzeć piec, kominek i przewód kominowy. Należy upewnić się, że nie ma na nich pęknięć ani innych uszkodzeń, oczyścić przewód kominowy z sadzy i sprawdzić ciąg.

Należy również sprawdzić sprawność kotła gazowego lub elektrycznego, grzejników i konwektorów. Przegląd techniczny kotła zaleca się powierzyć specjaliście, a grzejniki przed pierwszym włączeniem należy oczyścić z kurzu.

Osobno warto sprawdzić instalację elektryczną w domu. Należy sprawdzić stan instalacji elektrycznej, gniazdek, wyłączników i przedłużaczy, a uszkodzone elementy wymienić. Ratownicy radzą również, aby prawidłowo rozkładać obciążenie i nie podłączać jednocześnie kilku urządzeń o dużej mocy do jednego gniazdka.

Jak bezpiecznie korzystać z generatora

Właściciele generatorów powinni z wyprzedzeniem sprawdzić sprawność sprzętu i przygotować zapas paliwa.

Generator wolno ustawiać wyłącznie na zewnątrz, w odległości co najmniej sześciu metrów od okien, drzwi i otworów wentylacyjnych. Używanie go w garażu, piwnicy lub innym zamkniętym pomieszczeniu jest niebezpieczne ze względu na ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

Paliwo i butle gazowe należy przechowywać w specjalnie wyznaczonych, dobrze wentylowanych miejscach poza strefą mieszkalną, z dala od pieców, kotłów, otwartego ognia i innych źródeł ciepła. Ważne jest również sprawdzenie szczelności pojemników z paliwem.

Co sprawdzić na strychu i w piwnicy

Przed zimą należy sprawdzić strych, piwnicę i kotłownię. Przejścia do tych pomieszczeń muszą pozostać wolne, a w pobliżu urządzeń grzewczych nie powinno znajdować się żadnych materiałów palnych ani łatwopalnych.

Warto również usunąć zbędne przedmioty z okolic kominów i rozdzielnic elektrycznych, aby zapewnić swobodny dostęp do urządzeń w razie awarii lub sytuacji awaryjnej.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i plan ewakuacji

Ratownicy zalecają sprawdzenie czujników dymu i tlenku węgla, w razie potrzeby wymianę baterii, a także sprawdzenie gaśnicy, jej terminu ważności i wskaźników ciśnienia. Gaśnicę należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, o którym wiedzą wszyscy członkowie rodziny.

Ponadto warto z wyprzedzeniem omówić z bliskimi plan działania na wypadek pożaru lub innej sytuacji nadzwyczajnej. Należy sprawdzić, czy drogi ewakuacyjne z domu są wolne, czy drzwi łatwo się otwierają od wewnątrz, a także wyznaczyć bezpieczne miejsce spotkania dla wszystkich członków rodziny.

W Państwowej Służbie Ratowniczej Ukrainy podkreślają: wcześniejsze przygotowanie domu na nadejście mrozów pomaga zmniejszyć zagrożenia dla życia i zdrowia, zwłaszcza w warunkach wojny, kiedy przerwy w dostawach energii elektrycznej mogą zmuszać ludzi do częstszego korzystania z alternatywnych źródeł zasilania i ogrzewania.

Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy z zadowoleniem przyjęło przedstawienie raportu Niezależnej Międzynarodowej Komisji ONZ ds. dochodzenia w sprawie naruszeń na Ukrainie. Dokument zaprezentowano w Trzecim Komitecie podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W MSZ podkreślono, że wnioski zawarte w raporcie mają szczególne znaczenie w przededniu nadchodzącej zimy.

Czołowe ukraińskie przedsiębiorstwa energetyczne wydały wspólne oświadczenie skierowane do partnerów międzynarodowych, w którym wezwały do pilnego przyspieszenia udzielania pomocy oraz wzmocnienia presji sankcyjnej na Rosję. Oświadczenie podpisały: Grupa Naftogaz, NEC „Ukrenergo”, NAEK „Energoatom”, OGTSU oraz PrAT „Ukrhydroenergo”.

Ukraińcy powinni przygotować się na znacznie trudniejsze warunki życia tej zimy z powodu nasilenia rosyjskich ataków na systemy zapewniające funkcjonowanie miejscowości. Poinformował o tym premier Ukrainy Serhij Korecki, podkreślając zagrożenia związane z nową taktyką Federacji Rosyjskiej.

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