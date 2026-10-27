Как подготовить частный дом к зиме: рекомендации ГСЧС

В преддверии холодов украинцам рекомендуют проверить состояние отопительного оборудования, электросети и средств пожарной безопасности. Особого внимания требуют частные дома, где зимой возрастает нагрузка на системы отопления и электроснабжения.

В ГСЧС отмечают, что заблаговременная подготовка поможет выявить неисправности, снизить риск пожаров и избежать срочного ремонта во время морозов.

Что нужно проверить перед началом отопительного сезона

Прежде всего следует осмотреть печь, камин и дымоход. Необходимо убедиться, что на них нет трещин и других повреждений, очистить дымоход от сажи и проверить тягу.

Также следует проверить исправность газового или электрического котла, обогревателей и конвекторов. Технический осмотр котла рекомендуется поручить специалисту, а обогреватели перед первым включением нужно очистить от пыли.

Отдельно стоит осмотреть электросеть дома. Необходимо проверить состояние проводки, розеток, выключателей и удлинителей, а поврежденные элементы заменить. Спасатели также советуют правильно распределять нагрузку и не подключать одновременно несколько мощных приборов к одной розетке.

Как безопасно пользоваться генератором

Владельцам генераторов необходимо заранее проверить исправность оборудования и подготовить запас топлива.

Генератор разрешается устанавливать только на улице, не менее чем в шести метрах от окон, дверей и вентиляционных отверстий. Использовать его в гараже, подвале или другом закрытом помещении опасно из-за риска отравления угарным газом.

Топливо и газовые баллоны следует хранить в специально отведенных, хорошо вентилируемых местах вне жилой зоны, подальше от печей, котлов, открытого огня и других источников тепла. Также важно проверить герметичность емкостей с топливом.

Что проверить на чердаке и в подвале

Перед зимой необходимо осмотреть чердак, подвал и котельную. Проходы к этим помещениям должны оставаться свободными, а возле отопительного оборудования не должно быть горючих материалов и легковоспламеняющихся веществ.

Стоит также убрать лишние предметы вокруг дымоходов и электрощитов, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию в случае неисправности или чрезвычайной ситуации.

Пожарная безопасность и план эвакуации

Спасатели рекомендуют проверить датчики дыма и угарного газа, при необходимости заменить элементы питания, а также осмотреть огнетушитель, его срок годности и показатели давления. Огнетушитель нужно держать в доступном месте, о котором знают все члены семьи.

Кроме того, стоит заранее обсудить с близкими порядок действий в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. Необходимо проверить, свободны ли пути эвакуации из дома, легко ли открываются двери изнутри, и определить безопасное место встречи для всех членов семьи.

В ГСЧС подчеркивают: своевременная подготовка дома к холодам помогает снизить риски для жизни и здоровья, особенно в условиях войны, когда перебои с электроснабжением могут вынуждать людей чаще пользоваться альтернативными источниками питания и отопления.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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