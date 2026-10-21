Українські енергокомпанії закликали міжнародних партнерів прискорити допомогу до зими

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Провідні українські енергетичні компанії виступили зі спільною заявою до міжнародних партнерів із закликом терміново прискорити надання допомоги та посилити санкційний тиск на Росію. Звернення підписали Група Нафтогаз, НЕК «Укренерго», НАЕК «Енергоатом», ОГТСУ та ПрАТ «Укргідроенерго».

Енергетики наголошують, що систематичні російські удари по об'єктах генерації, передачі електроенергії, газовій інфраструктурі та системах теплопостачання створюють загрози не лише для майбутнього опалювального сезону, а й для ядерної та радіаційної безпеки.

Компанії сформували п'ять пріоритетних напрямків необхідної підтримки: посилення протиповітряної оборони й фізичного захисту об'єктів, прискорення постачання обладнання та фінансування, забезпечення можливостей для імпорту газу й електрики, залучення пільгового фінансування і страхування воєнних ризиків, а також жорсткіші санкції проти російського нафтогазового сектору.

У заяві підкреслюється, що захист української енергосистеми безпосередньо впливає на спільну безпеку всієї Європи, а оперативність допомоги має відповідати масштабам і швидкості ворожих атак.

Джерело: Укрінформ.

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